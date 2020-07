Abschied : Trauer um „MythBusters“-Star Grant Imahara

Grant Imahara (l-r), Kari Byron und Tory Belleci in der Netflix-Serie „White Rabbit Project“. Foto: ---/Netflix/dpa

Berlin Er war als Modellbauer für "Star-Wars"-Filme tätig und moderierte die Doku-Serie "MythBusters". Nun ist Grant Imahara an den Folgen eines Gehirnaneurysmas gestorben.

Trauer um Grant Imahara: Der US-amerikanische Schauspieler und Modellbauer ist im Alter von 49 Jahren an den Folgen eines Aneurysmas gestorben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Der Discovery Channel, für den Imahara die Doku-Serie „MythBusters“ moderierte, reagierte betroffen: „Wir sind untröstlich, diese traurige Nachricht über Grant zu hören. Er war ein wichtiger Teil unserer Discovery-Familie und ein wirklich wundervoller Mann. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Familie.“ Auch Adam Savage, der Imahara in der Serie als Co-Moderator zur Seite gestanden hatte, äußerte seine Trauer: „Ich bin sprachlos. Keine Worte“, twitterte der 52 Jährige am Dienstag. „Grant war ein wirklich brillanter Ingenieur, Künstler und Performer.“