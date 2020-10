Abschied : Trauerfeier für Juliette Gréco in Paris

Trauerfeier für Juliette Gréco in Paris

Sargträger tragen den Sarg der französischen Chansonsängerin Juliette Greco in die Kirche St.Germain-des-Pres. Foto: Francois Mori/AP/dpa

Paris Sie war eine Ikone des französischen Chansons. Jetzt fand in Paris die Trauerfeier für Juliette Gréco statt.

Familie, Freunde und Prominente haben in Paris bei einer Trauerfeier von der Chansonsängerin Juliette Gréco Abschied genommen. Zu der Zeremonie in der Kirche von Saint-Germain-des-Prés kamen am Montag zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, wie das Magazin „Paris Match“ berichtete.