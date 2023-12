Sixties-Ikone Tributealbum: Stars helfen erkrankter Marianne Faithfull

Mit Kulthits wie „As Tears Go By“ oder „The Ballad of Lucy Jordan“ hat sich Marianne Faithfull für immer einen Platz in der Popgeschichte gesichert. Bis vor wenigen Jahren machte Faithfull, die einst als Muse der Rolling Stones galt, noch aktiv Musik. Bis sie eine schwerwiegende Corona-Erkrankung stoppte, an deren Folgen die 76-Jährige immer noch leidet. Inzwischen lebt sie in einem Pflegeheim in London. „Ich werde wohl nie wieder singen können“, sagte Faithfull im Interview der „Daily Mail“. Dafür singen nun andere für sie.