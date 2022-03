Tipps zum Fernsehprogramm : Diese Highlights laufen an Ostern im TV

Rhein-Sieg-Kreis und an der Ahr : An diesen Orten in der Region wird „Mord mit Aussicht“ gedreht Wenn die Kölner TV-Produzenten Eifel-Kulissen für „Mord mit Aussicht“ suchen, finden sie diese an vielen Stellen im Rhein-Sieg-Kreis und an der Ahr. In der aktuell laufenden vierten Staffel dient etwa die Alte Schule in Bornheim als Polizeiwache. Ein Überblick über die Drehorte, die oft schon Pilgerstätten für Fans sind.