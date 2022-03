Tipps zum Fernsehprogramm : Diese Highlights laufen an Ostern im TV

Henning Baum aufgenommen bei Dreharbeiten am Set von «Der letzte Bulle». Der Schauspieler wird bei der Übertragung des Live-Events «Die Passion» (13.04.) von RTL als Pontius Pilatus auf der Bühne stehen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Ein Monumentalfilm gehört zum Karfreitag wie der Fisch. Ostern bieten die Sender aber auch Romantik, Spannung und Unterhaltung. Specials sind ebenfalls angekündigt.



Von Anja Wollschlaeger

Am langen Osterwochenende soll es vor dem TV nicht langweilig werden. Hier ist ein Überblick über die Fernseh-Highlights zum Osterfest 2022.

RTL sendet "Die Passion" schon am Mittwoch, 13. April

Das RTL-Osterspektakel „Die Passion“ zeigt Henning Baum (der letzte Bulle) als Pontius Pilatus auf der Bühne. Die Musikveranstaltung über die letzten Tage im Leben von Jesus Christus war zwei Mal wegen Corona abgesagt worden.

Mittwoch, 13. April 2022, RTL

Karfreitag

Beginn der "Fünf Freunde"-Reihe

Die "Fünf Freunde" hat Kinderbuchautorin Enid Blyton schon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bekannt gemacht. In der Neuverfilmung entdecken Julian, Dick, Anne, George und Timmy während der Ferien bei Professor Quentin eine geheime Schmugglerhöhle und schlittern schnurstracks in ein wildes Abenteuer. Der zweite Teil der "Fünf Freunde"-Filme wird am Samstag, 16. April, um 8.55 Uhr, der dritte Teil am Ostermontag, 17. April 2022, um 10.20 Uhr gesendet.

Freitag, 15. April 2022, 10:30 Uhr, ZDF

Die Fünf Freunde Anne (Amelie Lammers), Julian (Marinus Hohmann), Dick (Ron Antony Renzenbrink), George (Allegra Tinnefeld) und Hund Timmy. Foto: Constantin

Maria Theresia, Teil III

Wenn schon nicht Sissi, dann „Maria Theresia“. In der opulenten Reihe über Leben und Leistung der Herrscherin Maria Theresia spielt Ursula Strauss die Rolle der Titelheldin. Obwohl sie selbst ihre Liebesheirat mit dem Lothringer Franz Stephan ertrotzte, lässt die Regentin ihren Kindern bei der Partnerwahl keine Freiheit, da sie durch ein System von Bündnissen die Herrschaft der Habsburger für die Zukunft sichern möchte.

Freitag, 15. April 2022, 20:15 Uhr, ARTE

A World Beyond

Action mit George Clooney auf Vox. Ganz zufällig entdeckt Casey einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank. Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen.

Freitag, 15. April 2022, 20:15 Uhr, VOX

Überraschungsshow für Frank Elstner

Sieben Gratulanten lassen den legendären Fernsehmacher, Showmaster und Moderator Frank Elstner zu seinem 80. Geburtstag hochleben. „Frank Elstner - Noch eine Frage!“ heißt das Format, das der produzierende SWR (Südwestrundfunk) „Überraschungsshow“ nennt. Die mit dem „Wetten, dass..?“-Erfinder auf jeweils eigene Weise verbundenen Gratulanten seien Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Michelle Hunziker.

Freitag, 15. April 2022, 21:45 Uhr, ARD

Moderator Frank Elstner beim RTL Jahresrückblick 2019. Anlässlich seines 80. Geburtstags zeigt die ARD am Karfreitag eine Überraschungsshow. Foto: dpa/Henning Kaiser

Ostersamstag

Die Sendung mit der Maus Spezial: Jugendgericht

Was passiert, wenn man beim Klauen erwischt wird? Maus-Reporterin Siham geht der Frage nach und nimmt die Rolle einer Angeklagten ein.

Samstag, 16. April, 10 Uhr, ARD

Ostersonntag

Zu Ostern gehört „Urbi et Orbi“, der päpstliche Segen von Papst Franziskus. Übertragen wird er traditionell vom Bayerischen Rundfunk vom Petersplatz.

Sonntag, 17. April, 10 Uhr, ARD

Tatort „National Feminin“

Marie Jäger, eine kluge und attraktive Jura-Studierende, war mit ihrem erfolgreichen Blog "National feminin" ein Star der jungen rechten Szene und Aushängeschild der "Jungen Bewegung". Wurde Marie von einem unbekannten Stalker getötet, war es eine politisch motivierte Tat? Maria Furtwängler ermittelt als Kommissarin Charlotte Lindholm. Erstausstrahlung 2021.

Sonntag, 17. April, 20.15 Uhr, ARD

Ostermontag

Tatort Finsternis - Team Frankfurt

Mitten in der Nacht alarmiert ein junges Paar die Polizei. In einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand haben die beiden eine Frauenleiche entdeckt. Doch als die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dort eintreffen, ist die Leiche verschwunden.

Montag, 18. April, 21:45 Uhr, ONE

Mord auf Shetland - Falsches Spiel

Unter anderem Douglas Henshall, Alison O'Donnell und Steven Robertson sind im letzten Teil der Shetland-Staffel zu sehen. Rätselhafte Morde, eine dramatische Entführung und die menschenverachtenden Verbrechen von Schleusern sind die Handlungsstränge, die die drei neuen Filme der Serie erzählen. Neben dem charismatischen Ermittler und seinen beiden Helfern, gespielt von Alison O’Donnell und Steven Robertson, rückt Mark Bonnar als sein selbstzerstörerischer „Vater-Kollege“ Duncan in den Mittelpunkt.