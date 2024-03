Tipps zum TV-Programm Diese Highlights gibt es Ostern im Fernsehen

New York, 1962: Der berühmte Pianist Dr. Don Shirley engagiert den Nachtklub-Türsteher Tony 'Lip' Vallelonga als Chauffeur für seine Konzertreise durch die US-Südstaaten. Abseits der Bühne erfährt der afroamerikanische Musiker die Rassentrennung auf bittere Weise. Statt den Hotels, in denen Tony residiert, schläft er in heruntergekommenen Unterkünften, die das „Green Book“, ein Reiseführer für Afroamerikaner, empfiehlt. Während der Reise wundert sich Tony, der selbst nicht frei von rassistischen Ansichten ist, warum sein Auftraggeber sich den Demütigungen bewusst aussetzt. Die Tragikomödie basiert auf der Lebensgeschichte des Schauspielers Toni Lip, der den Pianisten Don Shirley in den 1960er-Jahren als Chauffeur begleitete.