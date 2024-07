Gebürtiger Bielefelder Das ist der neue Skipper an Deck bei TV-Serie „Lecker an Bord“

Bonn · Die Dreharbeiten der achten TV-Staffel „Lecker an Bord“ laufen bereits. Das Köche-Team Björn Freitag und Frank Buchholz begeben sich auf ihrer kulinarischen Reise dieses Mal in die friesische Seenplatte in den Niederlanden. Mit dabei ist auch ein neuer Skipper.

04.07.2024 , 17:34 Uhr

Die Spitzenköche (v.l.) Frank Buchholz und Björn Freitag sind auch in der neuen Staffel von „Lecker an Bord“ dabei. Skipperin Mia Licht aus der letztjährigen siebten Staffel wird allerdings abgelöst durch den neuen Skipper Kai Linnenbrügger. Ziel der kulinarischen Hausbootreise wird dieses Mal die friesische Sennplatte in den Niederlanden sein. Foto: obs/WDR Westdeutscher Rundfunk

Von Dierk Himstedt