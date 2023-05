U17 in Speyer angekommen U-Boot fährt durch enge Kurven ins Museum

U17 war am 17. Mai nach seiner letzten Wasser-Etappe am Naturhafen in Speyer angekommen. Die Fahrt startete vor drei Wochen in Kiel, wo das U-Boot auf ein Schwimmponton gehievt wurde. Danach ging es über den Nord-Ostsee-Kanal und die Nordsee nach Rotterdam und dann rheinaufwärts vorbei an Duisburg, Köln und Mannheim nach Speyer. Auf der Tagesetappe von Köln vorbei an Bonn ins rheinland-pfälzische Lahnstein begleitete der GA das U-Boot.