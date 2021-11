„Udopium Live“ : Udo Lindenberg geht 2022 auf Tour

Sänger Udo Lindenberg will 2022 wieder die Stadien rocken. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg Er hat die „fetten Panik-Partys“ vermisst. Udo Lindenberg will im nächsten Jahr wieder auf der Konzertbühne stehen.

Rockmusiker Udo Lindenberg (75) will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen. In 13 Städten wird er von Mai bis Juli auftreten, der Auftakt von „Udopium Live 2022“ ist in Schwerin geplant.