Abschied : Udo Zimmermann mit 78 Jahren gestorben

Dresden Der Komponist litt lange Zeit an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung. Jetzt ist er gestorben.

Udo Zimmermann, einer der führenden zeitgenössischen Komponisten Europas, ist tot. Er starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 78 Jahren in Dresden, wie seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Zimmermann wurde am 6. Oktober 1943 in Dresden geboren, sang als Kruzianer im berühmten Dresdner Kreuzchor. Er studierte in seiner Heimatstadt Komposition und Gesang, war später Assistent bei dem Berliner Regie-Meister Walter Felsenstein. 1970 wurde er Dramaturg an der Dresdner Staatsoper, 1974 gründete er das „Studio Neue Musik“, aus dem 1986 das Zentrum für zeitgenössische Musik hervorging.