Festival : Über 41.000 Besucher: 30. Filmfest Hamburg geht zu Ende

Hamburg Zehn Tage lang hieß es „Film ab“ beim 30. Filmfest Hamburg. Rund 41.500 Menschen sahen mehr als 100 Filme. Am Samstagabend ging die Jubiläumsausgabe mit der Verleihung der Preise zu Ende.

Mit der Verleihung der Preise ist am Samstagabend das 30. Filmfest Hamburg zu Ende gegangen. Der mit 5000 Euro dotierte NDR-Nachwuchspreis für Langfilmdebüts oder zweite Regiearbeiten ging an die Regisseurin Emmanuelle Nicot für ihren Film „Dalva“ (Belgien/Frankreich, 2022).

Den ebenfalls mit 5000 Euro dotierten Preis „Der Politische Film“ der Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt Daniel Goldhaber für seinen Film „How To Blow Up A Pipeline“ (Wie man eine Pipeline in die Luft jagt) aus den USA. Der Film beschäftige sich spannend, unterhaltsam und kompromisslos mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe.