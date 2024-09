Die Seherin aus dem Spital Das macht Ulla Lenzes neuen Roman „Das Wohlbefinden“ zu einem großen Wurf

Neuerdings lässt sich Ulla Lenze in den sozialen Medien im Freizeitdress abbilden. Da sitzt die Schriftstellerin mit Sonnenkappe strahlend im Boot auf einem der Seen Brandenburgs. Deutlich prangt auf dem Cover ihres neuesten Buches zwischen zwei nebeneinander gesetzten Frauenfiguren der Titel „Das Wohlbefinden“. Sie persönlich nehme seit diesem Buchprojekt den mit dem altmodischen Wort Wohlbefinden benannten Zustand wirklich ernst, sagt Lenze in aktuellen Interviews. Wir dächten doch immer, die Gesundheit laufe irgendwie nebenher, und wenn man etwas habe, dann tue man halt etwas dagegen. Das sei der falsche Ansatz, habe sie gelernt. Man möge sich das Recht nehmen, diesen Wunsch nach Wohlbefinden, so gut es gehe, in den Alltag zu integrieren.