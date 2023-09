Literatur Unbekannte Kurzgeschichte von Truman Capote veröffentlicht

Der Chefredakteur des „Strand“-Magazins, Andrew Gulli, habe die handgeschriebene Geschichte zufällig in einem Notizbuch in der Kongressbibliothek in Washington entdeckt, teilte eine Sprecherin der Capote-Stiftung der Deutschen Presse-Agentur in New York mit. Die Stiftung habe die Geschichte geprüft und dem Magazin dann die Erlaubnis zum Abdruck gegeben.