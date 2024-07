Denkmalschutz und Krieg Unesco: Archäologische Stätte im Gazastreifen nun Welterbe

„Die Eintragung ist uns sehr wichtig, weil sie eine Botschaft der Hoffnung an unser Volk in Gaza ist, das aus seinen Häusern flieht und weder Nahrung noch Unterkunft oder Wasser hat“, sagte ein palästinensischer Vertreter in Neu-Delhi. „Durch diese Eintragung sagen wir ihnen, dass wir sie nicht vergessen haben.“ Er rufe alle Vertragsstaaten auf, Israel aufzufordern, jegliche kulturellen Güter im Gazastreifen nicht ins Visier zu nehmen und den Krieg in Gaza sofort und dauerhaft zu beenden, sagte der Vertreter.