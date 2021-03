„Unter Freunden stirbt man nicht“ : In Bonn gedrehte und topbesetzte Serie kommt nun im Free-TV

Bonn Topbesetzung und schwarzer Humor: Vier Freunde beschließen, ein paar Tage den Tod ihres Freundes Hermann geheimzuhalten. In der Miniserie „Unter Freunden stirbt man nicht“ zeigen Stars wie Iris Berben und Adele Neuhauser viel von ihrer komischen Seite. Gedreht wurde die Serie in Bonn.

„Oridschinäl“ - also „Original“ englisch ausgesprochen - ist ein Zauberwort der Streamingdienste. Man nehme ein paar Promis, die im deutschsprachigen Raum als „Stars“ durchgehen, eine weniger berechenbare Story als der meiste deutsche TV-Stoff zu bieten hat - und fertig ist der Serienhit. Das könnte sich die RTL-Gruppe gedacht haben, als sie den Vierteiler „Unter Freunden stirbt man nicht“ mit Iris Berben (70), Adele Neuhauser (62), Heiner Lauterbach (67), Michael Wittenborn (67) und Walter Sittler (68) in Auftrag gab.

Die Miniserie spielt in Bonn. Sie wurde im Frühling 2020 unter Corona-Bedingungen gedreht, kommt aber ohne jegliche Erwähnung davon aus. Seit Dezember ist sie beim Streamingdienst TVnow zu sehen. Jetzt kommt sie ins lineare Fernsehen (Free-TV). Vox zeigt sie mittwochs in zwei 90-minütigen Doppelfolgen am 17. und 24. März.

Besonders tragisch ist der Todesfall, weil der Lebemann dieses Jahr als heißer Favorit für den Wirtschaftsnobelpreis gehandelt wird. Um seine Chancen auf den hoch dotierten Preis zu wahren, der nur an Lebende gehen kann, beschließen die vier, den Tod zu vertuschen - also zumindest bis zur Verkündung des Preises in fünf Tagen. Das artet natürlich in Comedy aus, denn die Leiche muss bewacht, verheimlicht und versteckt werden.