Schauspielhaus Hamburg : Uraufführung von Jelinek-Stück: Tierisches Seuchen-Elend

Darsteller mit Schweine-Masken: „Lärm. Blindes sehen. Blinde sehen!“ von Elfriede Jelinek feiert in Hamburg Premiere. Foto: Matthias Horn/Schauspielhaus Hamburg/dpa

Hamburg Nach monatelanger Pause öffnen die Theater wieder - und warten mit hochkarätigen Premieren auf. Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat sich für ein Stück in Hamburg mit der Pandemie beschäftigt.

Die Welt befindet sich in einem Zustand des Dauergebrülls. Und so hören die Besucher der Uraufführung von Elfriede Jelineks „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“ im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg erst einmal fast 20 Minuten Stimmengewirr im Dunkeln.