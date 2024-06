Mit 79 Jahren US-Country-Sänger Kinky Friedman gestorben

In den 70er Jahren galt Friedman mit seiner Band „Kinky Friedman and The Texas Jewboys“ als feste Größe der US-amerikanischen Volksmusikszene. Später schrieb der in Chicago geborene Sänger Detektivromane, in denen er selbst die Hauptrolle spielt. Friedman war bekannt für seine provokanten Ideen: Der Sohn jüdischer Eltern thematisierte etwa in einem seiner Countrylieder den Holocaust. Seine oft von Satire geprägten Songs brachten ihm den Titel „Frank Zappa der Country Musik“ ein.