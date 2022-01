Mit 87 Jahren : US-Fotograf Steve Schapiro gestorben

Chicago Bürgerrechtsbewegung, Hollywoodfilme oder Andy Warhols „Factory“. Der Fotograf Steve Schapiro hatte viele Sujets. Jetzt ist er gestorben.

Der preisgekrönte US-Fotograf Steve Schapiro ist tot. Schapiro starb am Samstag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Chicago an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Sprecherin Heidi Schaeffer am Dienstag mitteilte.