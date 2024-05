Künstler US-Künstler Frank Stella ist an Krebs gestorben

Der US-Künstler Frank Stella ist tot. Stella, der zu den bedeutendsten US-Künstlern seiner Generation gezählt wurde, sei am Samstag (Ortszeit) im Alter von 87 Jahren zu Hause in New York an Krebs gestorben, berichteten die „New York Times“ und die „Washington Post“ unter Berufung auf Harriet McGurk, die Ehefrau des Künstlers.