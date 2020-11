Abschied : US-Medien: Sohn des Musikers Bobby Brown tot aufgefunden

Los Angeles Informationen zur Todesursache des 28-jährigen Bobby Brown Jr. gibt es zunächst nicht. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Der Sohn des US-Musikers Bobby Brown ist Medienberichten zufolge tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Dies berichteten mehrere US-Medien in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei.