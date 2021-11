Kriminalität : US-Rapper Young Dolph in Memphis erschossen

Memphis Young Dolph ist tot. Er wurde in seiner Heimatstadt Memphis beim Einkaufen erschossen. Die Polizei spricht von „sinnloser Waffengewalt“ und ermittelt nach den Tätern.

Wie die Polizei am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, fuhren der oder die Täter gegen Mittag in einem Wagen vor und feuerten auf den 36 Jahre alten Musiker, als dieser gerade in einem Keksladen einkaufte.

Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Jim Strickland. „Der tragische Schusswaffen-Tod des Rappers Young Dolph ist eine weitere Erinnerung an den Schmerz, den Gewaltverbrechen mit sich bringen“, schrieb er auf Twitter. Ein Cousin des Musikers sagte der Zeitung „The Daily Memphian“, Young Dolph sei in der Stadt gewesen, um eine an Krebs erkrankte Tante zu besuchen. Am Morgen habe er an einer Benefizaktion zum bevorstehenden Thanksgiving-Fest (Erntedankfest) teilgenommen und Truthähne an Bedürftige verteilt. Am Tatort nahe dem Flughafen kamen zahlreiche trauernde Fans zusammen, wie es weiter hieß.