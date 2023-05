Interview mit Sängerin Ute Lemper: „Ich muss an die Substanz gehen“

Persönlich

Ute Lemper

Geboren als Ute Gertrud Lemper am 4. Juli 1963 in Münster, sorgte die Tänzerin und Sängerin in den 1980ern mit Musicals wie „Chicago“, „Cabaret“ oder „Starlight Express“ in Wien, Paris und am Broadway für Furore. Später nahm sie Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill und Kompositionen von Pablo Neruda auf und spielte in Kinofilmen wie Robert Altmans „Prêt-à-Porter“ (1994) oder Woody Allens „Magic in The Moonlight“ (2014) mit. Seit 1998 lebt die vierfache Mutter mit ihrem Mann Todd Turkisher und zwei gemeinsamen Kindern in New York City.

Album

„Time Traveler“ (Jazzhaus Records/In Akustik), seit diesem Freitag veröffentlicht

Autobiografie

„Die Zeitreisende“, Gräfe und Unzer, 336 S., 26 Euro, ab 5. Juni

Tour

06.11.2023: Menden (Sauerland)

07.11.2023: Münster

08.11.2023: Düsseldorf