Die Pose passt Verleger Lothar Schirmer präsentiert seine „Glamour Collection“

Es sollte alles total spontan aussehen. Und war doch – wie alles bei Andy Warhol – perfekt durchchoreografiert und inszeniert. Als der Fotograf Bob Adelman 1964 den King of Pop Art in dessen „Factory“ besuchte, platzierte sich dieser auf einem Sofa. Und wählte ein klassisches Setting für das Porträt aus. Warhol legt sich auf das Sofa mit erhöhtem Oberkörper, blickt den Betrachter eher gleichgültig durch die Gläser seiner Sonnenbrille an. Eine Pose, die er kennt: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein malte Goethe 1786 in der römischen Campagna – ohne Sonnenbrille, dafür mit einem ausladenden Hut. Das Bild hängt im Frankfurter Städel, das Warhol Anfang der 1980er Jahre besuchte und danach eine Serie mit Siebdrucken nach dem berühmten Tischbein-Porträt schuf.