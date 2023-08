Mit 101 Jahren Verlegerin Maria Müller-Sommer gestorben

„Wir sind glücklich, dass wir sie bis zuletzt unter dem Dach des Verlags bei uns haben und für sie sorgen konnten und sie uns an ihrer Lebensklugheit teilnehmen ließ“, hieß es in der Traueranzeige des Verlags. „Sie war uns - auch in unsicheren Zeiten - ein Fels in der Brandung. Sie war - wie Peter von Becker anlässlich ihres 100. Geburtstags schrieb - "der Esprit des Jahrhunderts".“