Hamburger Staatsoper : Viel Applaus für John Neumeiers Corona-Ballett „Ghost Light“

Hamburg Seit Anfang Februar ist das Hamburg Ballett nicht mehr aufgetreten. Mit „Ghost Light“ zeigt die Compagnie, wie Kreativität unter den Bedingungen einer Pandemie lebensfähig ist.

„Das Ballett war nie geplant und steht in keiner Broschüre. Aber dieses Ballett musste gemacht werden, die Tänzer waren so hungrig nach der Bühne“, sagte Neumeier tief bewegt zu Beginn der Vorstellung. „Ghost Light“ habe keine Handlung, Hauptthema sei das Ensemble selbst. „Es geht um ihre Ängste, ihre Beziehungen. Was sie erlebt haben in dieser sonderbaren Zeit.“