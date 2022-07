Festspiele : Viel Beifall für „Notre Dame“ in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld Gelungener Auftakt in der Stiftsruine: Mit „Notre Dame“ hat Intendant Joern Hinkel ein Stück zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele gewählt, das aktueller kaum sein könnte.

Richy Müller als düsterer Erzdiakon

Das Publikum honorierte die modern gehaltene Inszenierung, die durch dezente und doch wirkungsvolle 3D-Spezialeffekte unterstützt wird, mit minutenlangem Applaus. Besonders für Robert Nikisch als der körperlich eingeschränkte Quasimodo und Anouschka Renzi, die in gleich vier Rollen in dem Stück zu sehen ist, gab es Jubelrufe. Aber auch „Tatort“-Star Richy Müller als düsterer Erzdiakon Claude Frollo und Cathrine Sophie Dumont als Esmeralda wurden mit viel Beifall bedacht.

Mit einem Festakt und einem Bekenntnis zu Frieden, Freiheit und Demokratie waren die Festspiele am Abend eröffnet worden. Die Welt befinde sich im Umbruch, sagte Hinkel dabei mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Alles, was einem sicher war, ist plötzlich unsicher.“ In Anspielung auf den Antisemitismus-Eklat bei der documenta fifteen hob der Intendant zugleich hervor: „Die Freiheit der Kunst geht immer nur so weit, wie die Würde anderer nicht mit Füßen getreten wird.“