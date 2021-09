Krimi-Reihe : Vier neue „Tatorte“ im Oktober

Berlin Vor allem wegen der Wahl kamen in den letzten Wochen kaum neue „Tatorte“. Doch jetzt im Oktober startet das beliebteste deutsche Krimi-Format durch.

Am 17. Oktober kommt der neue „Tatort: Unsichtbar“ mit Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach, am 24. Oktober der Krimi „Tatort: Blind Date“ mit Heike Makatsch und am 31. Oktober, also am Halloween-Abend, der „Tatort: Luna frisst oder stirbt“ mit Margarita Broich und Wolfram Koch. Am 10. Oktober hingegen überträgt das Erste live aus Mailand das Finale der UEFA Nations League.