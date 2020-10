Erfolgsserie : Vierte Staffel „Babylon Berlin“ soll 2021 kommen

Berlin Nach dem Auftakt bei Sky ist die neue Staffel von „Babylon Berlin“ im Ersten zu sehen. Die Regisseure wissen bereits, wie es weitergeht.

Zum Auftakt bekommt der Krimi am 11. Oktober den „Tatort“-Platz am Sonntagabend. Schon zwei Tage vorher geht es in der Mediathek los. Im Netz sind am 11. Oktober dann alle drei Staffeln komplett zu sehen.