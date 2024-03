„Plötzlich und unerwartet“ Volksbühnen-Intendant René Pollesch gestorben

Die Themen, die Pollesch aufgriff, reichten vom vermeintlich Banalen zum angeblich Großen. In „(Life on earth can be sweet) Donna“ am Deutschen Theater zum Beispiel ließ er die Figuren über die Drehbühne und das epische Theater nachdenken, über Einkaufszentren und Freundschaften, über Autounfälle und Kapitalismus. Und in einem legendären Abend bespielte er mit Schauspieler Fabian Hinrichs den Friedrichstadt-Palast. Das Stück hieß „Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt“. Es war einer der Abende, auf den nicht nur das deutsche Feuilleton schaute.