GA-Krimikritik: Der Tatort aus Wien Vom Haar in der Suppe

Zusammenfinden die beiden im Laufe der nächsten eineinhalb Stunden vor allem dann, wenn sie getrennt sind. Da ist Moritz, den die Indizien so erdrückt haben, dass er in Haft sitzt. Und da ist Bibi, die ihre Lebensversicherung aufgibt, um ihren Moritz aus dem Knast zu holen. Beide wechseln sich ab mit mimischen Meisterleistungen, die zeigen, was Moritz ganz zu Beginn gesagt hatte: Es ist gut so, wie es ist. So soll es bleiben. Nur, dass es gerade in diesem Moment so aussieht, als bleibe nichts so, wie es ist.