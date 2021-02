Überraschungsalbum : Vom Himmel gefallen: Nick Caves „Carnage“

Berlin Schon wieder ein „Lockdown-Werk“ von Nick Cave: Mit „Carnage“ liefert der Kult-Düsterrocker sein drittes Album innerhalb weniger Monate ab. Diesmal sind es neue Lieder im Duo mit dem getreuen Warren Ellis.

Caves jüngste Platten mit The Bad Seeds („Skeleton Tree“ und „Ghosteen“) erreichten 2016 und 2019 weltweit die Top Ten der Charts. Das Duo-Werk „Carnage“ - zu Deutsch Blutbad oder Gemetzel - sei „eine brutale, aber wunderschöne Aufnahme, eingebettet in eine gemeinschaftliche Katastrophe“: So beschreibt Cave seinem Label zufolge das digital veröffentlichte Album, das am 28. Mai auch auf Vinyl und als CD erscheint.