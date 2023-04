Filmstudio Von „Casablanca“ bis „Elvis“ - 100 Jahre Warner Bros.

Seine letzten beiden Warner-Projekte, das Biopic „Elvis“ und der neue Superheldenstreifen „Flash“, beschreibt Keller als „wahnsinnig komplizierte“ Filme mit vielen Tonspuren und Effekten, an denen Dutzende Soundexperten mitwirkten. Sichtlich gerührt erinnert sich der 52-Jährige an eine emotionale Szene in „Elvis“, in der sie den Ton komplett wegnahmen und nur Musik einspielten. Allein das Soundteam würde in der Postproduktion monatelang am Ton basteln.