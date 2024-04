UmdE Von Tweets zum Buch - André Herrmanns Urlaub mit den Eltern

Die Geschichten von der Urlaubsreise sind teilweise so skurril, dass man sie kaum glauben kann. Ist das wirklich alles so passiert? „Das ist wie Köche nach Rezepten fragen“, sagt Herrmann. „Es wäre schlimm, wenn alles haargenau so passiert wäre. Man kann sich das aber alles nicht so ausdenken, wenn nicht etwas Wahres dran wäre. Es ist schon sehr, sehr viel schiefgegangen von dem, was schiefgehen kann.“ Dennoch sei es auch ein schöner, wenngleich anstrengender Urlaub gewesen.