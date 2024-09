40 Jahre Handschlag von Verdun Eine Geste der Versöhnung wird begehbar

Die Welt kann so klein sein. Und diesmal ist ihre Achse gewisser­maßen durch das Atelier des Bad Kreuznacher Bildhauers Karl Günter Wolf verlaufen. Um gleich schon einmal ans Ende der Geschichte zu springen: Ein von ihm gestaltetes Kunstwerk in Gestalt einer stählernen Bodenplatte wird vom kommenden Wochenende an Gelegenheit bieten, einen historischen Augenblick vor 40 Jahren nachzuempfinden. Die Rede ist vom 22. September 1984, als François Mitterrand und Helmut Kohl ein­ander über den Gräbern von Verdun an den Händen hielten.