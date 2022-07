Marquee Club in London : Vor 60 Jahren: Die Stones spielen ihr erstes Konzert

London Seine berühmten Tanzbewegungen hatte Mick Jagger noch nicht drauf. Keith Richards trug noch einen dunklen Anzug. Vor 60 Jahren spielten die Rolling Stones ihr erstes Konzert in London.

Noch immer voller Energie

Thank you London! We’ve had the best time playing two incredible shows at Hyde Park for this tour. Thanks for joining us 🙏🏼 pic.twitter.com/iNH3tK5igl

Wer saß am Schlagzeug?

Rhythm-and-Blues-Klassiker im Programm

Frühe Stones-Hits wie „(I Can't Get No) Satisfaction“, „Get Off Of My Cloud“ oder „Paint It Black“ lagen da noch in der Zukunft. Und so gaben Jagger und Co. eine knappe Stunde lang amerikanische Rhythm-and-Blues-Klassiker zum Besten. In seiner Autobiografie „Life“ erinnert sich Richards an „Dust My Broom“ (Elmore James), „Got My Mojo Working“ (Muddy Waters) und „Confessin' The Blues“ (Jay McShann), das einige Jahre später auch auf der Stones-EP „Five By Five“ landete.