Literatur Vor dem Untergang: Eugen Ruges „Pompeji“

17 Jahre nach einem Erdbeben, bei dem Pompeji schon schwere Schäden erlitt, gibt es wieder beunruhigende Vorzeichen: Tiere werden durch giftige Gase getötet, zeitweilig liegt ein schwefeliger Geruch in der Luft, unerklärliche Risse zeigen sich im Mauerwerk. Doch viele Bürger glauben nicht an einen Vulkanausbruch, ja sie glauben nicht einmal an die Existenz von Vulkanen.