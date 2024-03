Filmpreise Warmlaufen für die Oscar-Nacht - Roter Teppich liegt bereit

Auch der 78-jährige Wim Wenders ist bei dem Oscar-Endspurt dabei. Die deutsche Regie-Legende war bereits dreimal für einen Dokumentarfilm-Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen. Nun tritt er mit seinem poetischen Film „Perfect Days“ über einen Toilettenreiniger in Tokio für Japan in der Sparte „Internationaler Film“ an - wie Çatak. Die beiden betonten, wie sehr sie den Film des anderen schätzten. Sie glauben auch, dass keiner von ihnen den Auslands-Oscar gewinnen werde. In dieser Sparte tippt die Filmbranche auf „The Zone of Interest“.