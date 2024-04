Begegnung mit Bestsellerautorin Connie Palmen „Schreiben ist meine Art zu leben“

Und warum dann Philipp Roth? Weil sie ihn als Schriftsteller einfach liebe, weil er in seiner Literatur „schonungslose Intimität und radikales Schreiben“ zusammenbringe. „Er war ehrlich und echt“, sagt Palmen. Sein Drama sei gewesen, dass er erst das Tugendhafte in sich töten musste, um Schriftsteller werden zu können: „Der gehorsame, liebe Junge, der Roth einst gewesen ist, musste also erst sterben.“ Connie Palmen denkt kurz nach und vollzieht eine ihrer typischen Kurven: Indem sie versucht, etwas aus ihrer Beobachtung zu finden, das für viele gültig ist – und am Ende auch für sich selbst. Denn viele Schriftsteller, sagt sie, müssten erst „die gehorsame, brave Person in sich töten. Ich auch. Talent entwickelt man nicht, weil man so viel kann. Talent entwickelt man, weil man etwas nicht kann, aber es sehr gerne können möchte.“