Zu wenige starke Heldinnen auf der Leinwand : Warum in Hollywood immer noch die Frauen fehlen

Furchtloser Kampf gegen die dunkle Seite der Macht: Protagonistin Rey (rechts) in „Der Aufstieg Skywalkers“, dem neunten und vorerst letzten Teil der Star-Wars-Saga. Foto: Lucasfilm Ltd./Lucasfilm

Analyse Bonn Die Filmbranche hat ein Problem. Seit Jahrzehnten schon wird Hollywood für mangelnde Vielfalt kritisiert, Männer dominieren vor und hinter der Kamera. Dabei haben Studien gezeigt, dass Filme mit starken Frauen in der Hauptrolle erfolgreicher sind. Warum reagiert die Filmindustrie so schwerfällig?

Als Schauspielerin Natalie Portman im Januar 2018 die Bühne der Golden Globes betritt, trägt sie ein überlegenes Lächeln im Gesicht. Es ist die 75. Verleihung des renommierten Filmpreises. In Beverly Hills hat sich abermals die Elite Hollywoods versammelt. Portman soll an diesem Abend gemeinsam mit ihrem Kollegen Ronald William Howard die Nominierten der Kategorie „Beste Regie“ vorstellen. Er fühle sich geehrt, beginnt Howard, jene Regisseure präsentieren zu dürfen. Anders klingt es bei Portman. Mit zwei winzigen Worten gelingt es der israelisch-amerikanischen Schauspielerin, eine unverhohlene Kritik an der Filmbranche zu formulieren: „And here are the all-male nominees“, sagt sie: „Und hier sind die ausschließlich männlichen Kandidaten.“ Ronald Howard lacht nach dieser Aussage äußerst unbeholfen auf, weiß wohl nicht recht, wie er sonst reagieren sollte. Aus dem Publikum ist zustimmender Jubel zu vernehmen, Portmans Kritik scheint angekommen zu sein. Allerdings nur vereinzelt. Denn gleichzeitig fangen die Kameras die versteinerten, gar missmutigen Gesichter der nominierten Regisseure ein, darunter Christopher Nolan, Ridley Scott und Steven Spielberg. Nur mit einem gequälten Lächeln und hochgezogenen Augenbrauen können sie sich zu einem kurzen, pflichtbewussten Applaus für das Statement der renommierten Schauspielerin durchringen.

Weiß, männlich, konservativ. Die Filmbranche hat ein Problem. Und zwar seit Jahrzehnten. Unzählige Male schon wurde Hollywood für fehlende Vielfalt kritisiert – nicht zuletzt von Natalie Portman. Nun könnte man einwenden, dass die Nominierungen bei den Golden Globes ohnehin wenig Aussagekraft haben, sei es doch der weniger relevante Filmpreis. Doch auch bei der prestigeträchtigen Oscar-Verleihung dominieren die Preise für Regisseure, Produzenten und Drehbuchautoren seit jeher. Wo bleiben die Auszeichnungen für Regisseurinnen, Produzentinnen, Drehbuchautorinnen?

Der Wandel in Hollywood vollzieht sich schleichend, die Branche reagiert schwerfällig. Macht einen Schritt vor und sogleich zwei Schritte wieder zurück. Erkennt, dass die männliche Dominanz aufgebrochen werden muss, dass es längst Zeit ist für eine Parität der Geschlechter. Und kann doch nicht schnell genug auf den Ruf nach Respekt und Gleichberechtigung reagieren, der nicht erst seit der „MeToo“-Debatte immer lauter und vehementer geworden ist.

Warum sind Frauen in Hollywood unterrepräsentiert?

Verbotene Affäre: Anne Bancroft als Mrs. Robinson und Dustin Hoffman als Benjamin Braddock in Die Reifeprüfung . Foto: picture-alliance / obs/WDR_Degeto

Seit Jahren analysiert Stacy Smith, Professorin für Kommunikation an der University of Southern California, das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Hollywood. Ihre jüngsten Studienergebnisse zeigen: In gerade einmal 43 der 1300 beliebtesten Filme der vergangenen zwölf Jahre spielten Frauen die tragende Hauptrolle. Darunter befanden sich zwar Produktionen wie Zero Dark Thirty über die Suche einer jungen CIA-Agentin nach dem Terroristen Osama Bin Laden oder Lady Bird über eine eigensinnige Teenagerin, die gegen ihre katholische Familie in Sacramento rebelliert. Dennoch sind in den analysierten Hollywoodfilmen von 53 178 Charakteren gerade einmal 33,1 Prozent weiblich. Und auch hinter der Kamera zeichnet sich kein besseres Verhältnis ab: Von 1448 Regieführenden waren 69 weiblich, das entspricht knapp 4,8 Prozent.

Was Natalie Portman auf den Golden Globes im Jahr 2018 kritisierte, manifestiert sich in der Studie von Kommunikationsprofessorin Smith als Langzeitproblem der Filmbranche. Hollywood ist und bleibt männlich dominiert. Dabei gibt es jährlich ebenso viele weibliche wie männliche Talente, die von den Filmhochschulen der USA abgehen. „Es gibt da diese irrsinnige Annahme, dass Frauen in Hollywood weniger erfolgreich sind, ja sogar weniger erfolgreich sein müssen, als ihre männlichen Kollegen“, sagte Filmproduzentin Christy Haubegger erst kürzlich in der Los Angeles Times. „Es ist an der Zeit, endlich aufzuwachen.“ Denn: Diese Annahme sei nicht nur sexistisch, sondern schlichtweg falsch, ist sie doch bereits im Jahr 2018 durch eine umfangreiche Datenanalyse widerlegt worden.

Haubegger bezieht sich auf eine Studie der US-amerikanischen Agenturen „Creative Artists Agency“ und „shift7“, an der sie selbst mitgewirkt hat. Die Analyse zeigt, dass Filme mit weiblicher Hauptrolle in den vergangenen Jahren signifikant mehr Geld eingespielt haben als Produktionen mit männlichem Counterpart. Untersucht wurden dafür die 350 umsatzstärksten Hollywoodproduktionen, die zwischen 2014 und 2017 ins Kino kamen. Darunter befanden sich etwa Fantasyfilme wie Die Schöne und das Biest, Wall-Street-Komödien wie The Big Short sowie die Comicverfilmungen Wonder Woman und Avengers: Age of Ultron. Unabhängig vom Produktionsbudget erzielten demnach Filme, in denen starke Frauen vor der Kamera standen, deutlich mehr Umsatz – und zwar weltweit. „Das ist ein unmissverständliches Zeichen. Ein Zeichen, dass das Kinopublikum uns alle auf der Leinwand repräsentiert sehen möchte“, sagte Filmproduzentin und Managerin Amy Pascal damals zu den Ergebnissen.

Ein solcher Erfolgseffekt tritt aber nicht nur ein, wenn Frauen vor der Kamera stehen. Auch wenn sie hinter der Kamera agieren, fallen die Reaktionen auf Filme oftmals positiver aus. Dies belegt abermals Kommunikationsprofessorin Stacy Smith. Ihr Forschungsteam hat für die 1300 beliebtesten Filme der vergangenen zwölf Jahre nicht nur die Geschlechterverhältnisse, sondern auch die Rezensionen analysiert. Das Ergebnis mag kaum überraschen: Filme von Regisseurinnen erhalten ebenso gute, wenn nicht gar bessere Bewertungen als Werke von Regisseuren.

Starke Einzelkämpferin in einer postapokalyptischen Ödnis: Charlize Theron in Mad Max: Fury Road . Foto: picture alliance / dpa/Cannes Film Festival / Ho

Star Wars stellt nach vier Jahrzehnten eine Frau in den Mittelpunkt

Doch warum sind Frauen angesichts all dieser Erkenntnisse vor und hinter der Kamera immer noch unterrepräsentiert? Vereinzelt sind starke und emanzipierte Protagonistinnen doch längst etabliert. Da gibt es Gangsterkomödien wie Ocean’s 8, die von skrupellosen Diebinnen erzählen. Da gibt es apokalyptische Endzeit-Epen wie Mad Max: Fury Road, die Protagonistin Charlize Theron als furchtlose und rebellierende Kriegsheldin in den Mittelpunkt stellen. Gerüchten zufolge hat sie Hauptdarsteller Tom Hardy dabei dermaßen die Show gestohlen, dass dieser nach der Filmpremiere kurzerhand nicht mehr mit ihr sprechen wollte. Da gibt es Tragikomödien wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri über die Geschichte einer Mutter, die den Mord an ihrer Tochter und die Untätigkeit der Polizei weder akzeptieren noch verarbeiten kann. Und da gibt es eine neue Star Wars-Trilogie, die mit Protagonistin Rey eine furchtlose Heldin in den Mittelpunkt stellt, die sich in den wiederholten Kampf gegen die dunkle Seite der Macht begibt, um die Existenz einer weit, weit entfernten Galaxie zu retten.

Gerade jene neuesten Filme der Star Wars-Saga zeigen allerdings: Es reicht nicht, eine Frau in der Hauptrolle zu präsentieren, wenn deren Anteil in der filmischen Erzählung beinahe unterzugehen droht. Rebecca Harrison, Professorin für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft an der University of Glasgow, hat alle Filme der Star Wars-Reihe neu zusammengeschnitten und sämtliche Szenen entfernt, in denen keine weibliche Figur vorkommt. Tatsächlich müssen sich die Frauen selbst in der aktuellen Trilogie ihren Platz erst erkämpfen. Denn obwohl Protagonistin Rey die starke Heldin ist, lag der Anteil von weiblichen Charakteren erst bei 37 Prozent, dann bei 43 Prozent – und schließlich im großen Finale bei 51 Prozent. Erst der dritte und letzte Teil der neuen Trilogie, Der Aufstieg Skywalkers, spricht Frauen die Hälfte der Filmzeit zu – und erreicht damit erstmalig nach vier Jahrzehnten eine Gleichberechtigung der Heldinnen und Helden im Star-Wars-Universum. Zum Vergleich: In den ersten drei Verfilmungen der Saga aus den Jahren 1977, 1980 und 1983 lag der weibliche Anteil bei 15, 22 und 23 Prozent.

Eine Comicautorin kritisiert die Branche in den 80ern

Zwei Außenseiter, die vor der Polizei durch die Vereinigten Staaten fliehen: Thelma und Louise aus Ridley Scotts gleichnamigen. Foto: picture-alliance / obs/arte

Um zu verstehen, wie Hollywood Frauen präsentiert, ob als starke Persönlichkeiten mit eigener Stimme oder aber als stumme, schöne Randfiguren, gibt es ein äußerst simples, dafür aber umso hilfreicheres Mittel: den sogenannten Bechdel-Test. Es ist Hochsommer in New York City, als Autorin Alison Bechdel 1985 einen Comic zeichnet. In fünf Bildern sind darin zwei Frauen zu sehen, die sich über Kinofilme unterhalten. Sie wollen nie wieder, lässt die damals 25-jährige Bechdel ihre Zeichentrickfiguren sagen, nie wieder einen Film sehen, wenn darin nicht mindestens zwei Frauen vorkommen, die sich unterhalten – und zwar über etwas anderes als einen Mann.

Dieses Vorgehen sei zwar radikal, sagt die eine Comicfigur am Ende, aber eine hervorragende Idee. Woraufhin die andere lapidar entgegnet: „Du hast keine Ahnung. Der letzte Film, den ich mir angucken konnte, war Alien.“ Wohlgemerkt zeichnete Bechdel dieses Szenario im Sommer 1985. Alien von Ridley Scott erschien 1979. In ihrer Pointe etablierte Bechdel also bereits in den 80er Jahren jene Kritik, die heute immer wieder geäußert wird: Hollywood gibt starken Frauen nicht genügend Raum.

Von dieser Zeichnung ausgehend hat sich seither der Bechdel-Test als populäres Werkzeug etabliert, das zeigen soll, wie sehr filmische Erzählungen noch immer von Stereotypen durchzogen sind. Betrachter müssen sich nur jene drei Fragen stellen, die im Comic grob skizziert werden. Erstens: Gibt es im Film überhaupt zwei Frauen, die einen Namen haben? Zweitens: Sprechen sie miteinander? Und drittens: Geht es in diesen Gesprächen um etwas anderes als Liebe und Männer?

Zugegeben, dieser Test hat Schwächen und ist keinesfalls wissenschaftlich fundiert. Ein Film mit einer bemerkenswerten Einzelkämpferin wie Gravity würde durchfallen, weil Protagonistin Sandra Bullock nach einem Unfall alleine durch den Weltraum treibt – und es schlichtweg keine zweite Frau gibt, mit der sie ihre Gedanken teilen könnte. Ein Film mit einem äußerst zweifelhaften Frauenbild wie die Gangstergroteske American Hustle würde den Test wiederum bestehen, unterhalten sich die weiblichen Charaktere zwar nicht nur über Männer – dafür aber über Nagellack aus der Schweiz.

Die Fragen, die der Bechdel-Test aufwirft, sind dennoch ernstzunehmen. Sind überhaupt Frauen in der filmischen Weltordnung etabliert? Interagieren diese miteinander? Wie sehen sie aus? Sind sie alt oder jung, hübsch oder hässlich, oberflächlich oder tiefgründig dargestellt? Die Geschichten, die uns Jahr für Jahr auf der Leinwand erzählt werden, beeinflussen unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit. „Was wir erleben, was wir sehen und was nicht, das prägt uns, unser Denken, unsere Sicht auf die Welt“, sagt etwa Schauspielerin Belinde Ruth Stieve im Interview mit dem Deutschlandfunk. Wenn sich die Filmbranche also dazu entscheide, ihrem Publikum immer und immer wieder männliche Dominanz zu präsentieren, dann habe das Auswirkungen auf unser Empfinden von Realität. Dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, spiegele sich auf der Kinoleinwand nicht wider. Und kommen weibliche Figuren in einem Film vor, werden diese oftmals nicht so vielfältig dargestellt wie die männlichen Pendants.

„Wir sehen selten fiese Frauen“

„Wir sehen heutzutage noch zu selten Frauen, die fies sind, brutal, absonderlich oder auch gescheiterte Existenzen“, sagt dazu Britta Hartmann, Professorin für Filmwissenschaft und audiovisuelle Medienkulturen an der Universität Bonn. Die Bandbreite an Rollenmustern sei für Männer immer noch größer. „Ab einem gewissen Alter verschwinden Frauen buchstäblich von der Bildfläche“, so die Filmwissenschaftlerin. „Im Kino fehlen alte Frauen, zweifelnde Frauen, Schurkinnen, Serienkillerinnen oder schlechte Mütter.“ Kurzum: die Bandbreite und Vielfalt, die erzählerischen Möglichkeiten mit interessanten Frauenfiguren im Zentrum der Geschichten seien noch zu wenig ausgeschöpft.

„Wir rauben die verdammten Banken aus, was sollten wir auch sonst tun?“ Wer in Hollywood nach starken Frauenfiguren sucht, kommt nicht um die Bankräuberin Bonnie Parker aus Bonnie und Clyde herum. Foto: picture alliance / Everett Colle/Courtesy Everett Collection

Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte der Filmindustrie: Da gab es einst eine Ära, die auffällig oft von starken und rebellischen Frauenfiguren geprägt war. Eine Ära, die noch heute als tiefer Einschnitt in der Geschichte der schillernden, glitzernden Traumfabrik gilt: das New Hollywood der 60er und 70er Jahre.

Waren Frauen zuvor als simples „visuelles Spektakel“ in Filmen vorgesehen, wie es Filmtheoretikerin Claire Johnston zugespitzt formuliert, so wurden sie im New Hollywood zu tiefgründigen Figuren. Zwischen 1967 und 1976 gab es auf den Leinwänden urplötzlich weibliche Charaktere, die einen ganz eigenen Kopf hatten und gegen das System rebellierten. Die aus der Ehe ausbrachen und sämtliche Werte und Traditionen hinterfragten. Die ihr Lebensglück nicht mehr von einer konservativen Liebesbeziehung abhängig machten, wie es in Hollywood zuvor – und auch heute noch – allzu oft erzählt wurde.

Da gab es etwa Jane Fonda in ihrer Rolle als selbstbewusstes Callgirl in Klute, das sich von niemandem vorschreiben lässt, wie es zu leben und zu lieben hat. Oder Anne Bancroft als Mrs. Robinson in Die Reifeprüfung, die ihren Mann mit einem Highschool-Absolventen betrügt, um die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Oder Jodie Foster als jugendliche Prostituierte in Taxi Driver, die sich gegen die Bevormundung durch ihre Eltern auflehnt und in einem verrohten Milieu vorlaut ihren eigenen, verzweifelten Weg auf der Suche nach Identität geht.

Der Beginn des New Hollywood verlief allerdings äußerst holprig: Als im Jahr 1967 Bonnie und Clyde von Arthur Penn in die Kinos kommt, wird der Film von den Kritikern zerrissen. Die Resonanz fällt gar so verheerend aus, dass die Produktion kurzerhand wieder aus dem Programm genommen wird. Doch die Hauptdarsteller Warren Beatty und Faye Dunaway drängen auf eine erneute Veröffentlichung mit größerer Marketingkampagne. Und tatsächlich funktioniert diese Strategie. Mit dem zweiten Versuch sind die Vorstellungen in den Kinos ausverkauft. Publikum und Kritiker feiern diesen Film, der die wahre Geschichte des Gangsterpaares Bonnie Parker und Clyde Barrow erzählt.

Sie wurden gejagt von der Polizei, umjubelt von der amerikanischen Gesellschaft: Bonnie und Clyde zogen in den 30er Jahren in feinster Robin-Hood-Manier durch die Staaten, nahmen das Geld von den Reichen, um es unter den Armen zu verteilen. „Wir rauben die verdammten Banken aus, was sollten wir auch sonst tun?“, fragt Hauptfigur Bonnie Parker in einer Schlüsselszene. Eine Frau als skrupellose Kriminelle? Eine Frau, die wild um sich schießend für Gerechtigkeit kämpft? Bonnie und Clyde gilt als eines der wichtigsten Werke des New Hollywood, die Figur der Bonnie Parker als eine der ersten starken Frauenfiguren der filmischen Ära.

Die Branche befand sich damals in einem vorübergehenden Umbruch. Waren emanzipierte weibliche Charaktere zuvor noch eine Seltenheit, so markierten die Filme des New Hollywood den Anfang einer filmischen Entwicklung, die den Protagonistinnen eine eigene, selbstständige Stimme verlieh und sie in komplexeren Rollen darstellte. Ihr jähes Ende fand diese wichtige Transformation dennoch im Blockbuster-Kino der 80er Jahre. Urplötzlich war Hollywood wieder geprägt von (überwiegend) männlichen Helden wie in Terminator, Top Gun, Ghostbusters oder den ersten drei Episoden von Star Wars. Roadmovies wie Thelma und Louise über die dramatische Flucht zweier Frauen aus ihrem trostlosen Alltag bildeten erneut die seltene Ausnahme.