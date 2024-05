Paul Maar verzaubert wieder Warum man „Die Tochter der Zauberin“ lesen sollte

Zum Ärger von Frau Schmitt schlägt ihre elfjährige Tochter gar nicht nach ihr. Trotz ihres Namens (von lateinisch maleficium = Verbrechen, Frevel, schlechte Tat) zeigt Fizzi weder Interesse am Zaubern noch am Bösen. Sie liebt Tiere; sie teilt ihr Pausenbrot; wenn sie Geschirr spült, trocknet sie es hinterher auch noch freiwillig ab. Als sie den Zorn ihrer Mutter erregt, wird sie in die Zwischenwelt verbannt. Ob sie von dort jemals wieder nach Hause kommt? Und ihren Papa retten kann, den ihre Mutter verzaubert hat (in einen Koffer, der singt, statt zu reden, und zwar in Reimen)?