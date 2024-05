Was Franz Kafka zum Schreiben antrieb Warum man Rüdiger Safranskis Kafka-Biografie lesen sollte

In Walter Benjamins Essay „Franz Kafka – Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages“ heißt es: „Kafka verfügte über eine seltene Kraft, sich Gleichnisse zu schaffen. Trotzdem erschöpft er sich in dem, was deutbar ist, niemals, hat vielmehr alle erdenklichen Vorkehrungen gegen die Auslegung seiner Texte getroffen. Mit Umsicht, mit Behutsamkeit, mit Misstrauen muss man in ihrem Inneren sich vorwärtstasten.“ Genau diesen Rat befolgt Safranski. Er beobachtet in seinem herausragenden und brillant geschriebenen Buch einen solitären Schriftsteller der Weltliteratur beim Schreiben, und in dessen Briefen liest er von den Augenblicken des Glücks, die Kafka am Schreibtisch erlebte, und von den Momenten, in denen ihm die Welt vollkommen fremd wurde.