Erkenntnisgewinn statt Streit und Phrasen Was Caren Miosga beim ARD-Polittalk anders machen will

Sie plauderte in den Nachrichten munter mit den Sesamstraßen-Figuren Ernie und Bert, stellte sich für ihren Nachruf auf den Schauspieler Robin Williams barfuß aufs Sprecherpult und blickt ihrer neuen Aufgabe als wichtigste Polittalkerin im deutschen Fernsehen „mit Respekt und Demut entgegen“: 16 Jahre lang moderierte Caren Miosga sympathisch und mit leiser Ironie die „Tagesthemen“. Am 21. Januar beerbt sie Anne Will, die im Dezember nach 553 Folgen ihren Polittalk im Ersten beendet hat. In ihrer Sendung „Caren Miosga“ (21.45 Uhr, ARD) will die 54-Jährige auf Krawall verzichten: „Wir möchten die Runde nicht so besetzen, dass alle einander die Köpfe einhauen. Diese Form der Orchestrierung passt nach unserem Empfinden nicht in diese unruhige Zeit“, sagte Miosga vorab in einem Interview.