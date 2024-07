Alte Liebe rostet nicht Was Colm Tóibíns Roman „Long Island“ lesenswert macht

Willkommen zurück, Eilis. 2009 hat der irische Autor Colm Tóibín seine Figur Eilis Lacey erstmals in die literarische Welt entsandt. Sein Roman „Brooklyn“ war ein großer Erfolg und wurde von John Crowley 2015 mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle verfilmt. Jetzt feiert Eilis in Toíbíns neuem Buch „Long Island“ ein Comeback.