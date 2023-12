Ausblick Was das Literatur-Frühjahr verspricht

Nach sechs Jahren (und einigen kürzeren Texten) bringt der ewige Literaturnobelpreis-Anwärter Haruki Murakami seinen neuen Roman heraus. Pünktlich zum 75. Geburtstag veröffentlicht der Japaner im Januar den Roman „Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“. Darin erzählt Murakami von einem Erzähler, den die Gedanken an ein Mädchen nicht loslassen, in das er sich einst unsterblich verliebt hat. Es lebt in einer „ummauerten Stadt, die nur betreten kann, wer seinen eigenen Schatten zurücklässt“.