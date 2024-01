Ausblick Was im Fernsehjahr 2024 zu erwarten ist

Ab 15. Februar kommt die 19. Staffel der ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum“, die bekanntlich mit der Sensation aufwartet, dass es bei Klum nicht mehr nur „Mädchen“ gibt. „Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind. Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr“, ließ sich Klum an Neujahr in einer Mitteilung zitieren.