Ausblick : Was in diesem Jahr noch beim „Tatort“ zu sehen ist

Was in diesem Jahr noch beim „Tatort“ zu sehen ist

Berlin Noch etwa 15 „Tatort“-Krimis kommen noch 2021, darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als „stiller Gast“ Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg.

Seit Sonntagabend (6.6.) ist der „Tatort“ in der Sommerpause. Neue Krimis, also Erstausstrahlungen, gibt es erst wieder ab Ende August.

Was geschah bislang? Im Neujahrskrimi starb Christian Ulmens Figur Lessing - es blieb unklar, ob und wie es in Weimar nun weitergeht.

Bei den Einschaltquoten stach natürlich wieder der Münster-„Tatort“ heraus, der am 2. Mai mit „Rhythm&Love“ allein im Ersten 14,22 Millionen anlockte und den besten Krimiwert seit vier Jahren holte.

Was Zuschauer in der zweiten Jahreshälfte erwartet - in der Übersicht nach Teams wird auch geklärt, wer erst 2022 wieder zurückkehrt: