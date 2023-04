Debatte um Roman von Wolfgang Koeppen Was ist dran an den Rassismusvorwürfen gegen „Tauben im Gras“?

Für den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zählte der Schriftsteller Wolfgang Koeppen zu den führenden literarischen Stimmen der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Ein Buch aus dessen schmalem Oeuvre schätzte er ganz besonders: „Keine Frage, sein bedeutendstes Buch ist ‚Tauben im Gras‘“, verriet er 2006 in einem Interview mit seinem Kollegen Uwe Wittstock für die „Welt“. Das sei „große Literatur“. Es sei jedoch zum falschen Zeitpunkt erschienen. „Es kam 1951 viel zu früh“, sagte Reich-Ranicki. In Deutschland habe man damals wenig mit einem Stil anfangen können, der an James Joyce, John Dos Passos und Alfred Döblin geschult gewesen sei. „Die Deutschen waren durch die Nazis zwölf Jahre lang von der modernen Literatur abgeschnitten gewesen. Die Leser hatten kein Verständnis für Koeppen, er wirkte allzu avantgardistisch auf sie.“