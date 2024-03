Nachruf auf einen großen Künstler Was machte Richard Serra zum weltberühmten Bildhauer?

Wenn jemand Skulptur zum existenziellen Erlebnis machen sowie dem Menschen ein Gespür für Räume, Materialien und Dimensionen geben konnte, dann war es Richard Serra mit seinen riesigen Stahlinstallationen, in deren labyrinthischer Struktur sich der Besucher auf die Suche nach sich selbst, seinen Ängsten und Sehnsüchten begeben konnte. Zum Beispiel im Guggenheim Museum Bilbao, in dem Serra mit Architekt Frank Gehry nicht nur einen Sparringpartner auf Augenhöhe fand, sondern diesen auch noch buchstäblich an die Wand spielte: Serras tonnenschwere, über vier Meter hohe, verschachtelte Installation „The Matter of Time“ aus 14 ineinander gestellten Ellipsen sprengt fast Gehrys elegant schwingenden, 130 Meter langen Museums-Hangar.