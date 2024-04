Literatur Was man von Shakespeare heute noch lernen kann

Das Stück, das bei ihr unaufhörlich nachhalle, sei „Macbeth“, sagt Scott und zitiert die ersten Zeilen, in denen sich drei Hexen treffen. „When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? - When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won.“ („Wann treffen wir drei uns das nächste Mal? Bei Regen, Donner, Wetterstrahl? - Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, Schlacht verloren und gewonnen.“) Ein Stück, das sich mit dem Streben nach Macht und den fatalen Folgen davon auseinandersetzt.