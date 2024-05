„Eine solche Klarheit, dass es schon beeindruckend ist“ Was Sandra Maischberger vom Grundgesetz hält

Persönlich

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren und zählt zu den einflussreichsten Polit-Journalistinnen im deutschen Fernsehen. Sie moderierte die Jugendsendung „Live aus dem Schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen sowie 1990/91 gemeinsam mit Erich Böhme die Talkshow „Talk im Turm“. In ihrer Sendung „Maischberger“ beim Nachrichtenkanal n-tv schärfte sie von 2000 bis 2006 ihr Profil als kritische Talkmasterin, in dieser Zeit startete sie auch im Ersten mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“, die später in „Maischberger“ umbenannt wurde und seit Jahren zu den wichtigsten Talkshows im deutschen Fernsehen zählt. Sandra Maischberger ist mit dem Kameramann Jan Kerhart verheiratet, hat mit ihm einen gemeinsamen Sohn und lebt in Berlin.

TV-Tipp Sandra Maischberger und der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam haben sich mit Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, Schauspieler Jan Josef Liefers und vielen anderen über die Entstehung und Bedeutung der Grundrechte unterhalten. Die so entstandene Reportage „Wie gut ist unser Grundgesetz?“ zeigt das Erste am Montag, 13. Mai, ab 20.15 Uhr (bereits jetzt in der Mediathek abrufbar).